Совфед одобрил продление долговой отсрочки для пенсионеров и бизнесменов

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Совет Федерации одобрил закон, согласно которому продлевается отсрочка по выплате долгов для бизнесменов и пенсионеров, пострадавших от пандемии коронавируса.
Уточняется, что послабление вводится в отношении долгов, по которым исполнительные документы были предъявлены к принудительному исполнению до 1 мая 2021 года.
Согласно документу, пенсионеры могут получить отсрочку по займам в пределах 1 миллиона рублей. Ее оформляют без обращения в суд. Срок послабления составит не более двух лет, погасить задолженность также требуется не позднее 1 июля 2022 года.
В случае предпринимателей из числа субъектов малого и среднего бизнеса отсрочка предоставляется на год с погашением задолженности не позднее 1 августа 2021 года. Сумма долга также не может превышать 15 миллионов рублей.
Также законом до 1 июля 2021 года продлевается период, в который приставы не могут осуществлять осмотр, налагать арест или изымать движимое имущество должника, находящееся по месту его жительства. Исключение касается только транспортных средств.
В июле президент РФ Владимир Путин подписал закон о рассрочке бизнесу на возврат возникших из-за COVID-19 долгов. Обратиться за ней могут индивидуальные предприниматели, а также субъекты малого и среднего бизнеса.
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