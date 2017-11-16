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16 ноября 2017, 23:28

Политика

В Госдуме поддержали идею об уголовной ответственности за санкционную продукцию

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Предложение министерства финансов о введении уголовной ответственности за ввоз санкционной продукции в РФ прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

"Возможность поставлять на наш рынок продукцию стран, импорт из которых запрещен, формирует целые теневые отрасли бизнеса, которые наносят, с одной стороны, существенный удар по российской экономике. С другой стороны, неполноценные ответные меры на немотивированные санкции против России не позволяют нам эффективно бороться с лихими ребятами, которые пытаются воздействовать через экономику на принятие политических решений", – сказал Гутенев, передает RT.

Он назвал предложение министерства разумным и добавил, что там, где нельзя изменить ситуацию, следует увеличить ответственность.

Ранее Минфин подготовил законопроект, который вводит уголовную ответственность за ввоз в страну санкционной продукции.

Для эффективного соблюдения специальных экономических мер необходимо ужесточить ответственность тех недобросовестных лиц, которые уклоняются от выполнения запретов и ограничений, установленных правительством, считают в ведомстве.

власть экономика
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