Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о правительстве 20 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Проект закона о правительстве России депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении 20 октября. Об этом сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству нижней палаты парламента Павел Крашенинников.
"Мы предполагаем в следующий вторник рассмотреть во втором чтении федеральный конституционный закон о правительстве. Во втором чтении мы рассмотрим федеральный конституционный закон о Конституционном суде, и также мы во вторник будем рассматривать целый ряд актов уже в первом чтении", – приводит слова Крашенинникова ТАСС.
Ранее Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что конституционные инициативы президента, которые нижняя палата парламента приняла в первом чтении, направлены на повышение качества власти и укрепление суверенитета страны. Он также отметил, что закон о правительстве позволит сформировать эффективную и единую систему публичной власти.
Согласно нормативно-правовому акту, за парламентом закрепляются новые полномочия и устанавливается новый порядок назначения членов правительства. По мнению Володина, новая процедура повысит ответственность министров перед гражданами.
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