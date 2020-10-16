Депутат прокомментировал инициативу обязать судей приобщать все доказательства в процесс

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Инициативу общественников, согласно которой судьи обязаны приобщать все доказательства в судебном процессе, не поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия"). Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он считает, что данный вопрос должен оставаться на усмотрение судьи.

"Приобщение всех доказательств в судебном процессе не решит проблему судейской компетенции, потому что все равно приговор выносит судья. Приобщит он доказательства или нет – квалификация судьи не меняется", – отметил Емельянов.

Отмечается, что инициатива была опубликована на сайте Российской общественной инициативы. Так, предлагалось внести изменения в законодательную базу, чтобы судьи приобщали к делу все доказательства: со стороны обвинения, со стороны защиты и со стороны свидетелей.

Ранее Верховный суд России предложил отнести нетяжкие преступления предпринимателей к разряду уголовного проступка.

Согласно новым нормам, под понятие "уголовный проступок" попадут 7 составов преступлений небольшой тяжести. К ним, в частности, относятся кража и мошенничество без отягчающих обстоятельств.

