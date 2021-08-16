Путин присвоил звание генерала армии главкому ВКС РФ Сергею Суровикину

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Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин получил звание генерала армии. Соответствующий указ президента России размещен на сайте правовой информации.

"Присвоить воинское звание генерала армии Суровикину Сергею Владимировичу", – говорится в документе.

Суровикин является главкомом ВКС с 2017 года. Он стал первым общевойсковым командиром в истории, который возглавил ВКС (ВВС) России и СССР. Суровикин служил в Афганистане, Чечне и Таджикистане.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, по которому президент может продлить срок военной службы для маршалов, генералов и адмиралов по достижении ими предельного возраста.