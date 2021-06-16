Путин вылетел в Женеву на переговоры с Байденом

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин вылетел в Женеву, где сегодня состоится двусторонний саммит России и США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

Уточняется, что самолет находится в пути уже около часа. Президент России должен прилететь в Швейцарию в 12:30 по местному времени (13:30 мск). Начало переговоров запланировано на 14:00 мск. На них отведено около пяти часов.

Итоговая пресс-конференция Владимира Путина должна состояться в 19:00 мск.

Встреча президентов пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве. Лидеры планируют обсудить проблему незаконных арестов граждан, региональные вопросы, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и другие аспекты.

Между тем Путин заявил, что на встрече с американским коллегой им необходимо восстановить личные контакты и создать реально функционирующие механизмы воздействия по направлениям, которые представляют взаимные интересы.

