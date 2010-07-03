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16:34

Госдума разрешила голосовать на региональных выборах по месту пребывания

власть общество

16:34

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Законопроект об укреплении гарантий прав избирателей принят Госдумой во втором чтении. Документ подразумевает поправки, которые повысят открытость выборов.

Согласно проекту закона, россияне смогут голосовать на региональных выборах и референдумах по месту пребывания. Для этого им нужно зарегистрироваться не позднее чем за три месяца до дня голосования.

Для участия в голосовании нужно будет подать заявление для включения в списки избирателей. Поправки предложены в целях обеспечения гарантий избирательных прав людей, которые работают вахтовым методом.

В документе сказано, что для реализации избирательных прав граждан можно использовать федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг".

Помимо этого, предлагается предоставлять избиркомам сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. Если закон примут, он вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

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власть общество

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