Законопроект о проведении электронного голосования приняли во втором чтении

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о проведении электронного голосования в столичный парламент. Законопроект предполагает дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва, которые пройдут 8 сентября, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что электронное голосование будет проходить в одном или нескольких одномандатных избирательных округах столицы, определяемых решением МГИК.

Как уточняется, для проведения и установления итогов дистанционного электронного голосования законопроектом предусматривается создание специальной участковой избирательной комиссии, определяются полномочия избирательных комиссий, действующих на территории столицы.

Дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате. Избиратель вправе самостоятельно выбрать формат участия в голосовании.

В конце апреля депутаты Мосгордумы приняли законопроект в первом чтении.