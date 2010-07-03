Законопроект о проведении электронного голосования приняли во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект о проведении электронного голосования в столичный парламент. Законопроект предполагает дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва, которые пройдут 8 сентября, передает Агентство "Москва".
Отмечается, что электронное голосование будет проходить в одном или нескольких одномандатных избирательных округах столицы, определяемых решением МГИК.
Как уточняется, для проведения и установления итогов дистанционного электронного голосования законопроектом предусматривается создание специальной участковой избирательной комиссии, определяются полномочия избирательных комиссий, действующих на территории столицы.
Дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате. Избиратель вправе самостоятельно выбрать формат участия в голосовании.
В конце апреля депутаты Мосгордумы приняли законопроект в первом чтении.
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