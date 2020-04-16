Попытки обвинить КНР в неинформировании о COVID-19 контрпродуктивны – Путин

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Президент РФ Владимир Путин при разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином высоко оценил действия китайских партнеров по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

При этом глава государства считает, что попытки обвинить Пекин в несвоевременном информировании о ситуации контрпродуктивны, говорится на сайте Кремля.

"Подчеркнута контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о появлении опасной инфекции", – сообщили в администрации президента России.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обратили внимание, что совместная работа стран поможет в преодолении вызовов, появившихся на фоне COVID-19.

В частности, Россия и Китай будут и далее координировать свои дипломатические усилия, добавили в Кремле.

16 апреля стало известно, что в России подтвердили 3 448 новых случаев коронавируса.