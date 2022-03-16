Путин заявил, что санкции Запада нанесли серьезный удар по всей глобальной экономике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин заявил, что санкции Запада нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

"В качестве оружия они избрали экономические, финансовые, торговые и другие санкции в отношении России, которые бьют сейчас, кстати говоря, по самим европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком", – сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.

Также президент РФ отметил, что сейчас вся планета страдает от амбиций Запада, от действий "правящих элит в государствах, их ошибок, близорукости". Путин назвал мифом концепцию Запада о так называемом золотом миллиарде.

"Хочу, чтобы меня услышали и простые жители западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь", – заключил президент РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал бандитизмом действия Запада по отношению к российскому бизнесу. Представитель Кремля считает, что санкции Запада в отношении российских бизнесменов показывают крах святости частной собственности в этих государствах. Песков подчеркнул, что многие ведущие предприниматели РФ имеют статус международных.

Накануне Евросоюз ввел санкции против ряда российских бизнесменов и компаний. Под ограничения подпали 15 физических и 9 юридических лиц из РФ. В частности, в черном списке оказались бизнесмен Роман Абрамович и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.