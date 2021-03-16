Володин предлагает рассчитывать ставку по льготной ипотеке отдельно для каждого региона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассчитывать льготную ставку по ипотеке в зависимости от среднего дохода в регионе, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Володин напомнил, что льготная ипотека под 6,5% помогла более чем двум миллионам россиян приобрести квартиры или улучшить жилищные условия. Также программа помогла застройщикам быстрее преодолеть последствия связанного с пандемией коронавируса кризиса.

"В 2020 году в 61 регионе восстановился спрос на недвижимость. Сейчас правильно было бы рассмотреть этот вопрос с учетом размеров доходов жителей регионов", – отметил Володин.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил, когда будет принято решение по продлению программы льготной ипотеки.