Жириновский рассказал Мишустину, как правильно формулировать ответы

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Владимир Жириновский в ходе рассмотрения Госдумой кандидатуры Михаила Мишустина на пост председателя правительства посоветовал ему в будущем правильно формулировать свои ответы. Так он отреагировал на его отказ списывать долги населения.

"Михаил Владимирович, советую вам никогда не говорить "отрицательно": "не буду", "не пройдет", "не получится". Наоборот, говорите "получится", "будем думать", "создадим комиссию", "посмотрим". Люди хотят знать что-то, понимаете? А когда вы говорите "нет", "отрицательно", то скажут: что это за правительство", – завил лидер ЛДПР.

Он также сравнил политика с врачом. "Вся страна больная, так вы скажите, что, "может быть, вылечим, может быть, поможем". А если "нет", то что делать тогда? И депутатам тоже пора научиться задавать и правильно формулировать вопросы", – заключил он.

Госдума дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина председателем правительства. За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что впервые с 1996 года ни один депутат не проголосовал против кандидатуры премьера.

"Единая Россия" согласилась с кандидатурой. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский отмечал, что большинство депутатов партии тоже одобрили ее. Геннадий Зюганов, в свою очередь, сказал, что КПРФ воздержится при голосовании Госдумы по кандидатуре Мишустина.

15 января правительство после послания российского лидера Федеральному собранию в полном составе ушло в отставку. Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что в середине апреля новый премьер-министр выступит в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2019 год. Он подчеркнул, что решения, принятые после послания президента Федеральному собранию, были нужны, чтобы правительство как можно скорее приступило к работе.

