В США пытаются разобраться, что означает отставка правительства РФ

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Госдепартамент США внимательно следит за ходом развития ситуации с отставкой правительства во главе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, однако на настоящий момент пока не сформулировал свою окончательную позицию по данному вопросу, сообщает ТАСС.

"Мы знаем об этих сообщениях СМИ, мы сами только начали следить за этим и сейчас пытаемся понять, что стоит за этими новостями, что значит объявление об отставке Медведева", – рассказала руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус. – "У меня пока нет конкретного заявления по этому поводу, кроме того, что мы осведомлены и следим за происходящим".

Ортэгус тем не менее отметила, что России приписывается вмешательство в избирательный процесс США в 2016 году, хотя напомнила о неоднократных заявлениях президента США Дональда Трампа о желании улучшить отношения с Россией.

В среду, 15 января, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию РФ. Так, одна из инициатив касалась передачи прав утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров Государственной думе. Дмитрий Медведев на последующей встрече с президентом высказался о том, что в настоящей ситуации решение об отставке кабинета министров в соответствии со статьей 117 Конституции РФ будет наиболее верным.

Согласно президентскому указу, временное исполнение обязанностей председателя правительства было возложено на Медведева. Кроме того, Путин внес на рассмотрение в Госдуму новую кандидатуру на должность премьер-министра РФ – руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Предполагается, что нижняя палата парламента рассмотрит кандидатуру Мишустина уже 16 января.

Ранее сообщалось, что Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке изменений Конституции РФ.