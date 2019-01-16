Планы Киева получить еще два транша от МВФ оценили в Госдуме

Если Международный валютный фонд все же выделит Украине 2,6 миллиарда долларов, это будет мотивировано политическими, а не экономическими соображениями. Такое мнение озвучил член думского комитета по международным делам Антон Морозов, передает RT.
"Маловероятно, что в ближайшее десятилетие Украина сможет рассчитаться по этим кредитам", – отметил парламентарий.
Морозов подчеркнул, что в последние годы режим украинского президента Петра Порошенко довел население страны до полной нищеты. Экономика государства, которая некогда ориентировалась на сотрудничество с РФ, ныне, по словам депутата, практически уничтожена из-за самоограничений.
Подобное положение дел привело к тому, что Киев рассчитывает на помощь МВФ и других подконтрольных США финансовых структур.
Ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко предложила ввести в отношении России новый "азовский" пакет санкций. В Совете Федерации это назвали примером того, как происходящие в мире события, которые имеют отношение к РФ, специально "ставятся с ног на голову".
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