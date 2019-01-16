Россия призвала США прекратить плести интриги вокруг Афганистана

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МИД РФ призывал США содействовать мирному урегулированию ситуации в Афганистане и прекратить плести интриги вокруг этой страны, сообщает РИА Новости.

Заявление российского ведомства приводится в комментарии "в связи с подготовкой США информационной кампании по дискредитации политики России на афганском направлении".

В понедельник вечером в районе комплекса Green Village в афганской столице произошел мощный взрыв. Пострадали не менее 40 человек, в том числе 10 детей.

В посольстве РФ в Афганистане заявили, что россиян среди пострадавших и погибших при взрыве нет.