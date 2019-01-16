Россия имеет вопросы к США по выполнению договора о СНВ – Лавров

У России возникают вопросы к США в отношении выполнения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года.
По его словам, РФ заинтересована в продлении договора и надеется, что в США возобладает профессионализм и ответственность в подходах к диалогу с российской стороной по вопросам стратегической стабильности.
"Вопросы, которые у нас закономерно возникают в отношении действий США по выводу из расчета целого ряда стратегических наступательных вооружений и по предъявлению их в качестве неядерных, эти вопросы закономерны... и мы надеемся, что профессионализм и ответственность перед международным сообществом, все-таки пробьет себе дорогу в подходах Вашингтона к диалогу по стратегической стабильности", – сказал министр.
Он отметил, что с этими вопросами уже ознакомили экспертов из США и других западных стран.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Москва и Вашингтон заключили в 2011 году. Его срок – десять лет с возможностью продления еще на пять в случае согласия обеих сторон.
Согласно договору, с февраля 2018 года каждая из сторон не должна располагать более чем 1550 ядерными боеголовками и 700 развернутыми носителями, баллистическими ракетами подводных лодок и тяжелыми бомбардировщиками.
Летом прошлого года Владимир Путин сообщил, что Россия готова к продлению СНВ-III, но для начала сторонам необходимо "обговорить детали", а Вашингтону – ответить на "ряд вопросов". В Минобороны РФ также сообщили о готовности активизировать контакты с американскими коллегами по линии Генеральных штабов для обсуждения продления срока действия договора.
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