Путин переназначил уполномоченного по правам ребенка в РФ

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Анна Кузнецова переназначена уполномоченным по правам ребенка сроком на пять лет. Указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

В документе уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Кузнецова стала детским омбудсменом в 2016 году. На этой должности она сменила Павла Астахова, который был освобожден "по собственному желанию".

До назначения Кузнецова основала фонд "Покров", оказывающий помощь многодетным и малоимущим семьям, и общественную организацию "Благовест".