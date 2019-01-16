Песков высказался по проблеме Курил

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Интересы жителей Курильских островов не пострадают из-за переговоров по мирному договору с Японией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты".

"Не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил", – подчеркнул Песков. Так он ответил на вопрос, не означают ли переговоры, что Россия может отдать острова Японии вместе с живущими там людьми.

По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились "искать такую формулировку, которая устроит народы двух стран". Только при таком подходе они смогут "разрубить этот гордиев узел", отметил официальный представитель Кремля.

"Это абсурдно, что две страны не имеют мирного договора, это сдерживает развитие наших двусторонних отношений", – подчеркнул Песков. По его мнению, договор нужен, хотя как именно его заключат, станет понятно "в ходе кропотливой работы". При этом итоговое решение должно быть таким, чтобы никоим образом не нарушить интересы россиян, добавил Песков.

В ноябре 2018 года в Сингапуре Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры о мирном договоре между двумя странами. За основу стороны решили принять Совместную декларацию от 19 октября 1956 года.

Следующие переговоры Путина и Абэ пройдут в России 22 января. Об организации встречи двух лидеров сообщил глава МИД Японии Таро Коно. При этом МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос российского суверенитета над Курилами не обсуждается.