Решений о возможном повышении НДФЛ пока не принималось – Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решений о возможном повышении НДФЛ пока не принималось, сообщает ТАСС.
Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать предложение повысить налог на доходы физических лиц до 15 процентов для пополнения бюджета.
"Существует целый ряд предложений от разных экспертов, исследовательских центров, все они докладывались главе правительства и президенту. Но каких-либо решений сейчас не принималось", – заверил Песков.
16 января глава Минфина Антон Силуанов выступил против повышения НДФЛ до 15 процентов.
Ранее в СМИ сообщили, что на совещаниях у президента Владимира Путина обсуждается повышение ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов. Предполагается увеличить финансирование образования, здравоохранения и инфраструктуры.
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