Путин назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества в XXI веке

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Владимир Путин назвал отношения РФ и Китая образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке. Об этом российский лидер заявил на открытии переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.
"Рад возможности выйти с вами на прямую видеосвязь. Это позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", – цитирует Путина ТАСС.
Президент России обратил внимание на то, что отношения двух государств отличает решимость превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства.
Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что между Россией и Китаем создана новая модель сотрудничества, основанная на невмешательстве во внутренние дела и уважении взаимных интересов.
"Тесная координация Россией и Китаем своих действий на мировой арене, ответственный совместный подход к решению актуальных мировых проблем стали весомым фактором стабильности в международных отношениях", – подчеркнул президент.
Также он уточнил, что налаженно функционирует разветвленная схема диалога между правительствами и профильными ведомствами двух стран, становится крепче парламентское сотрудничество, регулярная связь поддерживается по линии внешнеполитических и оборонных ведомств.
Столицы вместе хорошо работают на площадке Совбеза ООН, Шанхайской организации сотрудничества, в объединении БРИКС, что сказывается в целом на создании честного и основанного на международном праве миропорядка, выразил уверенность российский лидер.
Ранее стало известно, что Россия и Китай продолжат укреплять сотрудничество и в туристической сфере, несмотря на пандемию коронавируса. Посол РФ в Пекине Андрей Денисов обратил внимание на высокий потенциал сотрудничества РФ и КНР в этой сфере, выразив уверенность в том, что двусторонний туристический поток будет полностью восстановлен после снятия всех эпидемиологических ограничений.
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