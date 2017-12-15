Песков отказался комментировать решение суда по делу Улюкаева

15 декабря, 14:57
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать данные, согласно которым указ главы государства от 2016 года об отстранении от должности министра экономического развития Алексея Улюкаева свидетельствует о его вине.
"Я не слышал этих слов в суде, тем более – я не читал каких-либо текстов. Поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос", – цитирует Пескова ТАСС. Представитель Кремля также отметил, что озвученная информация может оказаться вырванной из контекста.
Экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев стал первым федеральным чиновником, осужденным по делу о коррупции. Его признали виновным в получении взятки в два миллиона долларов и приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей.
Владимир Путин освободил министра от должности в связи с утратой доверия 16 ноября 2016 года.
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