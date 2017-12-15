Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за живодерство

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Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными, сообщает РИА Новости.
Согласно нему, за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли или страданий, из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.
То же преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов или с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или в интернете, а также в отношении нескольких животных, наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
За незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами России вводится повышенная уголовная ответственность.
Наказывать за это будут лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее сообщалось о том, что московским зоозащитникам удалось спасти котенка из рук блогерши, которая издевалась над маленьким питомцем в онлайн-трансляциях. При этом живодерка угрожала всем, кто осмелится воспрепятствовать насилию над животным.
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