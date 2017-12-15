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Регулярное авиасообщение между Каиром и Москвой восстановят в первой половине февраля, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

По его словам, это совершенно точно произойдет, если не будет никаких других изменений и событий, передает телеканал "Россия 24".

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ рассчитывает подписать меморандум о возобновлении авиасообщения с Египтом 15 декабря.

Владимир Путин заявил о готовности к открытию прямого авиационного сообщения между Москвой и Каиром.

Авиаперелеты прекратили в ноябре 2015 года по инициативе России в связи с терактом. Над Синаем разбился самолет российской авиакомпании "Когалымавиа", на борту которого находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.