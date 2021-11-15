Мурашко спрогнозировал непростую зиму в РФ из-за роста респираторных инфекций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Конец осени и предстоящая зима текущего года станут непростым периодом для здравоохранения РФ. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, существенное влияние на это окажет сезонный рост респираторных инфекций.
"Осень 2020-го – вторая волна коронавируса оказалась высокой, потребовав предельной мобилизации отечественной медицины. Хотя и сейчас тоже тяжело. <...> Это всегда опасный период, когда традиционно отмечается рост респираторных инфекций, обостряются многие хронические заболевания", – пояснил министр.
Ранее Мурашко заявил о более стремительном распространении нынешней волны коронавируса в России. По его словам, фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении "уханьского" штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения.
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