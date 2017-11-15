Эксперт пояснил подписанный указ об оценке эффективности властей регионов

Фото: ТАСС/Щербак Александр

Указ президента об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов федерации прокомментировал генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

По его словам, в указе говорится о систематизации механизмов, которыми уже пользовалась президентская администрация.

"Формализация отчетности в один доклад, комплексная система оценки – она поспособствует тому, что губернаторы будут именно к этой оценке готовиться комплексно. Во-первых, более детально понимать, по каким критериям оценивается эффективность и адекватность их работы, во-вторых, готовиться к ясной процедуре оценки, которая закреплена этим президентским указом", – пояснил Орлов, передает RT.

Подготовиться к ежегодному докладу проще, чем к регулярным проверкам, считает эксперт.

Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов федерации 15 ноября. Документ утвердил показатели, по которым будут производить оценку.

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