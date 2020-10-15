Путин заявил об обострении проблемы безработицы в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проблема безработицы обостряется по всей России, заявил Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

"(В регионе) достаточно высокий уровень безработицы. Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране", – цитирует ТАСС президента РФ.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в сентябре было зафиксировано самое большое количество безработных граждан. В августе количество зарегистрированных безработных составило 3,6 миллиона человек, в сентябре – 3,7 миллиона.

До этого Путин сообщал, что безработица в стране выросла на 1,7%. По словам российского лидера, в некоторых странах цифры совсем другие, критические.

Также стало известно, что правительство России в рамках мер по поддержке рынка труда уже направило 3 миллиарда рублей на организацию переобучения специалистов.