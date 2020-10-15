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Политика

14:20

Песков заявил об отсутствии логики в санкциях ЕС против России

власть политика

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции ЕС в отношении России являются сознательным недружественным шагом. Об этом сообщает ТАСС.

"К нашему сожалению, это сознательный недружественный шаг в отношении России, Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной", – сказал Песков.

Он добавил, что ухудшающим обстоятельства фактором является то, что санкции против страны введены без какой-либо логики. Пресс-секретарь президента добавил, что Россия на новые санкции ЕС ответит в соответствии с интересами страны.

Ранее Евросоюз ввел новые санкции в отношении шести российских чиновников. В санкционный список попали директор ФСБ Александр Бортников, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко.

Санкции означают запрет на въезд на территорию Евросоюза, а также замораживание активов на территории ЕС. Гражданам и организациям в Евросоюзе запрещено передавать средства фигурантам списка.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что из-за прямого давления США Евросоюз идет по пути подмены дипломатических усилий санкциями.

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