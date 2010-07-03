Кузнецова предложила ввести пожизненное заключение за преступления против детей

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Аппарат уполномоченного по правам ребенка внес в Госдуму законопроект, предполагающий ужесточение наказания за преступления против несовершеннолетних, сообщает РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена Анну Кузнецову.

На заседании круглого стола, посвященном мерам предотвращения преступлений против несовершеннолетних, Кузнецова рассказала, что в документе предусмотрено пожизненное заключение.

Детский омбудсмен отметила, что, по ее информации, законопроект может быть рассмотрен нижней палатой парламента в текущую сессию.

Ранее в Саратове пропала девятилетняя девочка – она ушла утром из дома в школу и не вернулась. Через сутки у гаражей было найдено тело ребенка.

Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался ранее судимый мужчина. По его словам, он испугался, что ребенок расскажет, что он незаконно завладел чужим гаражом. Выяснилось, что у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.