Путин открыл Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

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Владимир Путин объявил открытым XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи. По словам президента, именно молодое поколение может изменить мир и привнести свои новаторские идеи.

Глава государства обратился к молодежи с просьбой создавать свое будущее и стремиться изменить его в лучшую сторону.

"Воплощайте в жизнь самые смелые и добрые мечты и помыслы. Объявляю 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым. В добрый путь!", – цитирует Путина ТАСС.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Москве и Сочи с 14 по 22 октября.

Изначально организаторы заявляли о том, что в фестивале примут участие более 20 тысяч человек, однако 14 октября пресс-служба ВФМС сообщила о том, что на молодежный форум приехало гораздо больше людей, чем было аккредитовано.

В субботу в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС.

О том, как проходила подготовка к шествию, читайте в материале портала Москва 24.