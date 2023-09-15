Путин заявил, что Украина широко использует кассетные боеприпасы на поле боя

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Кассетные боеприпасы используются Украиной в большом объеме во время ведения боевых действий. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает ТАСС.

По его словам, именно США "руками украинцев" используют кассетные боеприпасы на территории Украины. Как утверждает президент России, американцы думают, что они являются исключительными и могут делать то, что хотят. При этом он отметил, что в США знают, что их действия считаются преступлением.

"Даже то, что она считает преступлением, она позволяет себе делать, потому что ведь США применяют кассетные боеприпасы. В данном случае просто руками украинцев", – подчеркнул Путин.

15 сентября переговоры Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко начались. На встрече Владимир Путин предложил обсудить не только сотрудничество их стран, но и сложившуюся ситуацию на Украине. Кроме того, президент РФ подчеркнул, что отношения России и Белоруссии развиваются на данный момент "стабильно и надежно".

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят международную повестку и региональную проблематику, совместные задачи в экономике, в частности в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, а также общую большую работу в сфере импортозамещения.

Путин заявил, что сотрудничество РФ и Белоруссии идет опережающими темпами