Минфину РФ поручили отказаться от "гуманитарной помощи" Донбассу – СМИ

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Правительство РФ планирует ограничить гуманитарную помощь ДНР и ЛНР с 2019 года. Министерству финансов поручили исключить эти расходы из бюджетного проекта, сообщает "РБК" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.

Как сообщает издание, средства, предназначенные для помощи жителям Донбасса, планируется перенаправить на финансирование проектов в Крыму и Калининграде.

Россия поставляла гуманитарный груз в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики с 2014 года. Автомобили привозили продукты, медикаменты и электрооборудование.

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