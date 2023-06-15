Образовательные программы по оказанию первой медпомощи могут появиться в России

Фото: kremlin.ru

Михаил Мишустин пообещал дать поручение разработать в стране образовательные программы по оказанию первой медицинской помощи. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе посещения Федерального центра медицины катастроф Минздрава России сотрудники предложили премьер-министру ввести курсы по первой медпомощи в школах, колледжах и вузах.

"Абсолютно с вами согласен. Бывают случаи, когда человек вообще не знает, что делать, это шок", – ответил на предложение медиков председатель кабмина.

Мишустин сообщил, что поручит изучить подобный вопрос вице-премьерам РФ Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко. Программа, по его словам, должна охватывать всех учащихся: от школ до колледжей и институтов.

Ранее в РПЦ предложили ввести в школах уроки церковнославянского языка. Председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата РПЦ епископ Луховицкий Евфимий предположил, что инициатива будет способствовать сохранению традиционных ценностей и искоренению иностранных заимствований из русского языка.

