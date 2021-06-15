Путин встретится с президентом Швейцарии после переговоров с Байденом

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Владимир Путин после переговоров с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве проведет отдельную встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"После того как пресс-конференция пройдет, будет двусторонняя встреча с президентом Швейцарии", – приводит его слова ТАСС.
Как отметил представитель Кремля, темы беседы двух лидеров заранее не согласовывались.
Ушаков также добавил, что российская сторона ценит нейтральную позицию Швейцарии и признательна ей за организацию саммита в Женеве.
Ранее помощник президента России рассказал, что встреча Путина и Байдена начнется 16 июня в 14:00 по московскому времени.
Она пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве. Лидеры планируют обсудить проблему незаконных арестов граждан, региональные проблемы, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и другие вопросы.
Путин в преддверии встречи с Байденом дал интервью американскому каналу NBC
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