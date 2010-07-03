Госдума оперативно рассмотрит законопроект об упрощении получения вида на жительство в РФ

Госдума рассмотрит законопроект об упрощении получения вида на жительство в РФ для некоторых категорий иностранных граждан в приоритетном порядке, сообщают "Дни.ру" со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
Нормативно-правовой акт уже направлен в профильные комитеты. Володин полагает, что люди, связанные корнями с Россией и говорящие на русском языке, не должны испытывать неудобств при получении российского гражданства.
"Все необходимые документы для проживания таких граждан в России должны оформляться в максимально короткие сроки", – подчеркнул Володин.
Разрешение на временное проживание предлагается выдавать гражданам Украины, лицам без гражданства, постоянно там проживающим, и беженцам из соседней страны, переехавшим в Россию на постоянное место жительства.
Законопроект сокращает с шести до четырех месяцев сроки рассмотрения заявок о получении разрешения на временное проживание. Володин напомнил, что документ подготовлен по поручению Владимира Путина и направлен на жертв войн и политических конфликтов.
24 апреля президент РФ подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Путин отметил, что это носит исключительно гуманитарный характер, и Россия не намерена создавать проблемы властям Украины.
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