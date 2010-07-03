Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:39

Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

власть культура

09:39

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Евгений Разумный

Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем. Телеграмма к 70-летию артистки появилась на сайте Кремля.

Президент написал, что на вершине эстрадного Олимпа Пугачева оказалась благодаря таланту, неординарным вокальным данным, яркому темпераменту и работоспособности. По его словам, это помогло певице снискать всенародную славу.

Глава государства также упомянул роль артистки в развитии российской эстрады.

"Особо отмечу ваш значимый личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, деятельное участие в судьбе одаренных исполнителей, которым вы открыли дорогу на большую сцену и для которых всегда будете эталоном профессионализма и преданности избранному делу", – подчеркнул Путин.

В репертуар Пугачевой входит более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, украинском языках. А ее дискография насчитывает свыше 20 сольных пластинок, CD и DVD. При этом соотечественники исполнительницы больше всего любят ее песню "Миллион алых роз".

Алла Пугачева отмечает юбилей. Какой сюрприз приготовили ей звезды

власть культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика