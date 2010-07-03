Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

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Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем. Телеграмма к 70-летию артистки появилась на сайте Кремля.

Президент написал, что на вершине эстрадного Олимпа Пугачева оказалась благодаря таланту, неординарным вокальным данным, яркому темпераменту и работоспособности. По его словам, это помогло певице снискать всенародную славу.

Глава государства также упомянул роль артистки в развитии российской эстрады.

"Особо отмечу ваш значимый личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, деятельное участие в судьбе одаренных исполнителей, которым вы открыли дорогу на большую сцену и для которых всегда будете эталоном профессионализма и преданности избранному делу", – подчеркнул Путин.

В репертуар Пугачевой входит более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, украинском языках. А ее дискография насчитывает свыше 20 сольных пластинок, CD и DVD. При этом соотечественники исполнительницы больше всего любят ее песню "Миллион алых роз".

