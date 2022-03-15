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политика

01:46

Песков сообщил, что в графике Путина на понедельник не было разговора с Макроном

властьполитика

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина на 14 марта не было запланировано разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном

"Сегодня (в понедельник. – Прим. ред.) нет", – сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее в этот день Макрон в эфире телеканала TF1 заявил, что намерен вновь созвониться с Путиным в ближайшие часы.

12 марта президент РФ провел телефонный разговор Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Российский лидер, в частности, сообщил политикам о многочисленных фактах грубейшего нарушения силовиками Украины норм международного гуманитарного права.

Путин информировал Макрона и Шольца о внесудебных расправах над несогласными, о взятии в заложники и использовании мирного населения в качестве живого щита, а также о размещении тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле медучреждений, учебных заведений и детсадов.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Макрон и Байден обсудили ситуацию на Украине и санкции против РФ

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