Путин поручил разработать меры по содействию трудоустройству безработных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта разработать меры по содействию трудоустройству безработных граждан. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ: обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, а также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан из числа официально зарегистрированных безработных. Срок – 1 марта 2021 года, далее – ежеквартально", – говорится в сообщении.
Ранее Путин поручил правительству России до 31 марта представить предложения по реализации программ льготной ипотеки в 2021–2024 годах. Также кабмин должен рассмотреть возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей. В разработке ипотечных программ также примут участие специалисты Банка России.
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