Глава правительства покатался на горных лыжах на Красной поляне

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Дмитрий Медведев и все правительство РФ по завершении работы на Российском инвестиционном форуме покатались на лыжах на Красной поляне.

"По завершении деловой программы Российского инвестиционного форума в Сочи Дмитрий Медведев и члены правительства пообщались в неформальной обстановке и покатались на лыжах на Красной поляне", – сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Ранее Владимир Путин в Сочи решил пройти тренировку по дзюдо вместе с профессиональными спортсменами. Президент немного повредил палец, однако сказал, что травма незначительная.