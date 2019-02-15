Закон об особом статусе многодетных семей могут принять весной

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Закон об особом статусе многодетных семей, разработанный Советом Федерации, могут принять в весеннюю сессию, сообщила в ходе встречи с тружениками социальной сферы села глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Полезными шагами считаю законопроекты, которые также разработаны по инициативе СФ о детском питании и о многодетных семьях. Законы находятся в хорошей стадии проработки, активного обсуждения", – цитирует Матвиенко Агентство "Москва".

Ранее председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский поддержал идею пожизненно освободить многодетных матерей от уплаты налогов. Он считает, что льготу стоит распространить на всю семью.