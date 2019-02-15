Песков прокомментировал смягчение потенциальных санкций США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что сенаторы США смягчили потенциальные санкции против российских государственных банков.

Он выразил мнение, что это делается для того, чтобы Вашингтон смог обеспечить конкурентные преимущества для американских компаний. Также Песков подчеркнул, что не всегда ясно, чем руководствуются законодатели США.

"Очевидно только одно, что речь идет, конечно, о в том числе целях, скорее, связанных с недобросовестной конкуренцией, попытками недобросовестными методами обеспечить конкурентные преимущества для американских компаний, продукции и так далее", – приводит слова Пескова "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что американские сенаторы смягчили потенциальные санкции против российских государственных банков. Согласно законопроекту, президент США должен заблокировать активы и операции любого российского финансового института, который оказал поддержку вмешательства в дела других государств.