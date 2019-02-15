Песков прокомментировал смягчение потенциальных санкций США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что сенаторы США смягчили потенциальные санкции против российских государственных банков.
Он выразил мнение, что это делается для того, чтобы Вашингтон смог обеспечить конкурентные преимущества для американских компаний. Также Песков подчеркнул, что не всегда ясно, чем руководствуются законодатели США.
"Очевидно только одно, что речь идет, конечно, о в том числе целях, скорее, связанных с недобросовестной конкуренцией, попытками недобросовестными методами обеспечить конкурентные преимущества для американских компаний, продукции и так далее", – приводит слова Пескова "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что американские сенаторы смягчили потенциальные санкции против российских государственных банков. Согласно законопроекту, президент США должен заблокировать активы и операции любого российского финансового института, который оказал поддержку вмешательства в дела других государств.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.