Медведев поручил в течение недели решить вопрос по инфраструктурной ипотеке

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам и ведомствам в течение одной недели предоставить ему предложения по инфраструктурной ипотеке, сообщает РИА Новости.

Об этом он заявил на заседании круглого стола "Инфраструктурная ипотека: государственно-частное партнерство 2.0". "Надо обязательно договориться и представить мне окончательный вариант подходов к созданию инфраструктурной ипотеки", – сказал Медведев.

По его словам, это будет лучшим итогом "круглого стола". Глава кабмина напомнил, что в прошлом году был объявлен проект "Фабрики проектного финансирования", в рамках которого тогда подписали ряд важных документов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!