Призыв Киева ввести санкции против РФ прокомментировали в Совфеде

Происходящие в мире события, которые имеют отношение к России, специально "ставятся с ног на голову". Такими словами член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала призыв Киева ввести новый пакет санкций против РФ, передает RT.
По словам сенатора, в нынешней международной политике "пакетов" больше, чем содержания. Это, по ее мнению, подтверждает предложенный вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко "азовский" пакет санкций.
Ковитиди отметила, что провокация международного военного конфликта, которую предотвратили пограничники РФ, была искаженно интерпретирована и получила поддержку на Западе.
"Порочная практика намеренного искажения подлинных политических событий является тревожным геополитическим прецедентом", – сказала представитель Совета Федерации.
Упомянутая сенатором провокация произошла 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Российские пограничники задержали три украинских корабля, которые пытались пересечь государственную границу. В итоге 24 украинских моряка были арестованы до 25 января.
15 января Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста 12 украинских моряков до 24 апреля. Решение в отношении остальных взятых под стражу иностранцев примут в ближайшее время.
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