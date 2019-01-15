Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:14

Призыв Киева ввести санкции против РФ прокомментировали в Совфеде

власть политика

19:14

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Происходящие в мире события, которые имеют отношение к России, специально "ставятся с ног на голову". Такими словами член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала призыв Киева ввести новый пакет санкций против РФ, передает RT.

По словам сенатора, в нынешней международной политике "пакетов" больше, чем содержания. Это, по ее мнению, подтверждает предложенный вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко "азовский" пакет санкций.

Ковитиди отметила, что провокация международного военного конфликта, которую предотвратили пограничники РФ, была искаженно интерпретирована и получила поддержку на Западе.

"Порочная практика намеренного искажения подлинных политических событий является тревожным геополитическим прецедентом", – сказала представитель Совета Федерации.

Упомянутая сенатором провокация произошла 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Российские пограничники задержали три украинских корабля, которые пытались пересечь государственную границу. В итоге 24 украинских моряка были арестованы до 25 января.

15 января Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста 12 украинских моряков до 24 апреля. Решение в отношении остальных взятых под стражу иностранцев примут в ближайшее время.

власть политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика