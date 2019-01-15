Призыв Киева ввести санкции против РФ прокомментировали в Совфеде

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Происходящие в мире события, которые имеют отношение к России, специально "ставятся с ног на голову". Такими словами член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала призыв Киева ввести новый пакет санкций против РФ, передает RT.

По словам сенатора, в нынешней международной политике "пакетов" больше, чем содержания. Это, по ее мнению, подтверждает предложенный вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко "азовский" пакет санкций.

Ковитиди отметила, что провокация международного военного конфликта, которую предотвратили пограничники РФ, была искаженно интерпретирована и получила поддержку на Западе.

"Порочная практика намеренного искажения подлинных политических событий является тревожным геополитическим прецедентом", – сказала представитель Совета Федерации.

Упомянутая сенатором провокация произошла 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Российские пограничники задержали три украинских корабля, которые пытались пересечь государственную границу. В итоге 24 украинских моряка были арестованы до 25 января.

15 января Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста 12 украинских моряков до 24 апреля. Решение в отношении остальных взятых под стражу иностранцев примут в ближайшее время.