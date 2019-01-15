Глава Росмолодежи оценил российский рэп

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Глава Росмолодежи прокомментировал ситуацию с отменой концертов рэп-исполнителей в разных городах страны. По словам Александра Бугаева, творчество артистов нельзя запрещать, если не нарушается законодательство.

"Вы знаете, все, что не запрещено законом Российской Федерации, это, соответственно, разрешено", – заявил чиновник в комментарии РИА Новости в кулуарах Гайдаровского форума.

Бугаев также подчеркнул, что в целом к рэпу он относится положительно. Он напомнил, что в прошлом году на форуме "Таврида" на нескольких сменах выступали молодые исполнители, которые стали "неотъемлемой частью хип-хоп культуры".

За последние месяцы в России участились случаи отмены концертов рэп-исполнителей. 21 ноября рэпер Хаски не смог выступить в Краснодаре, хотя сначала согласие на проведение концерта дали на двух площадках. Когда на улице рэпер забрался на крышу автомобиля, чтобы спеть пришедшим на концерт поклонникам, его задержала полиция. Суд арестовал Хаски на 12 суток за мелкое хулиганство, но отпустил раньше срока. В конце октября в Якутске отменили концерт Элджея из-за угроз исполнителю.

Свое отношение к современным рэперам и рэп-культуре в целом высказал Владимир Путин. Глава государства отметил, что искусство существует не для потакания низменным интересам. Всегда необходимо поднимать уровень культуры общества, искусство может в этом сыграть немаловажную роль. Путин подчеркнул, что задержания и аресты рэперов не приведут ни к чему, а наоборот способствуют обратному эффекту.