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Политика

15 января, 14:26

Песков ответил на инициативу СК о внесудебной блокировке экстремистских сайтов

власть безопасность

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ ответил на заявление руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина о внесудебной блокировке экстремистских сайтов.

"Не буду озвучивать какую-то позицию. Эти вопросы подлежат глубокой проработке", – сказал Песков, передает "Газета.ру".

Отмечается, что Бастрыкин предложил блокировать экстремистские сайты до того, как суд примет соответствующее решение.

Ранее глава СК рассказал, что раскрываемость убийств в РФ в 2017 году впервые превысила 93 процента, а изнасилований – 98 процентов.

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