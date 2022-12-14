Путин в этом году не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади – Песков

Фото: kremlin.ru

В этому году Владимир Путин не планирует принять участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не планируется в этом году", – приводит его слова ТАСС.

В последний раз Путин сыграл в матче Ночной хоккейной лиги в декабре 2021 года. Последняя игра с участием президента на Красной площади состоялась в 2019 году.

Ночная хоккейная лига была основана 15 декабря 2011 года по инициативе президента и ветеранов отечественного хоккея. Задача организации – популяризация хоккея в стране, а также проведение соревнований, участвовать в которых могли бы широкие слои населения.

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