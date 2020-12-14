Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин поручил сформировать систему квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Распоряжение опубликовали на сайте Кремля.

"Обеспечить... завершение до 1 марта 2021 года формирования системы квотирования и установления квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух", – отмечается в распоряжении.

Проведение данных мер поручено правительству России. Ответственным назначили главу кабмина Михаила Мишустина. Отмечается, что установление квот планируется осуществить в целях соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Ранее в России провели опрос, в рамках которого граждане оценили экологическую обстановку в разных городах. Согласно результатам исследования, лидерами стали Москва и Санкт-Петербург.

В целом большинство россиян положительно оценили экологическую ситуацию в своем регионе. 48% респондентов назвали заботу об окружающей среде одной из главных задач государства.