Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин поручил сформировать систему квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Распоряжение опубликовали на сайте Кремля.
"Обеспечить... завершение до 1 марта 2021 года формирования системы квотирования и установления квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух", – отмечается в распоряжении.
Проведение данных мер поручено правительству России. Ответственным назначили главу кабмина Михаила Мишустина. Отмечается, что установление квот планируется осуществить в целях соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Ранее в России провели опрос, в рамках которого граждане оценили экологическую обстановку в разных городах. Согласно результатам исследования, лидерами стали Москва и Санкт-Петербург.
В целом большинство россиян положительно оценили экологическую ситуацию в своем регионе. 48% респондентов назвали заботу об окружающей среде одной из главных задач государства.
"Москва и мир": экология столицы и хроника COVID-19
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