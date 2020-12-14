Путин назвал один из важнейших стимулов для самореализации

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Владимир Путин назвал удовольствие, которое получает человек при оказании помощи другим, одним из важнейших инструментов самореализации.

Он подчеркнул, что в совершении добрых дел в значительной степени кроется смысл жизни человека. По словам Путина, в настоящий момент работа волонтеров и добровольцев имеет большой спрос.

"Когда помогаешь близким тебе людям и даже тем людям, которых ты, может быть, и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке, и получаешь от этого удовлетворение, – это один из важнейших стимулов и важнейших инструментов для самореализации любого человека", – приводит слова президента РИА Новости.

Ранее Путин отмечал, что лучшие качества россиян благоприятно сказываются на морально-этическом лидерстве страны. По его словам, в России нормой жизни считаются сердечная щедрость, великодушие и милосердие.

Путин подчеркнул, что в момент трудностей россияне готовы действовать вместе, несмотря на разногласия. В связи с этим он отметил деятельность волонтеров во время пандемии и поблагодарил их за неравнодушие и искренность.

Ранее благодарность волонтерам выразил Сергей Собянин. Он отметил, что в столице участники сотен организаций делают добрые дела, тем самым принося огромную пользу городу. Мэр подчеркнул, что особенно актуальной помощь волонтеров стала во время пандемии.