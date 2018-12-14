Кремль прокомментировал слова Кадырова о добавочном финансировании

Фото: ТАСС/Татьяна Макеева
Слова главы Чечни Рамзана Кадырова, что при большем финансировании он мог бы больше сделать на своем посту, являются нормальной практикой. Такого мнения придерживается пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что руководители регионов нередко поднимают вопросы о необходимости увеличения финансирования проектов на территории своих субъектов.
"Это нормальный вопрос развития. Всегда не хватает денег", – подчеркнул Песков, напомнив, что просьбы об увеличении дотаций следует направлять в кабмин.
13 декабря в эфире канала "Россия 24" Кадыров сказал, что власти Чечни могли бы улучшить развитие региона, если бы получали больше денег из федерального бюджета. Он также заявил, что республике помогло доверие, оказанное Владимиром Путиным.
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