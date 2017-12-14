Минстрой проверит все случаи завышения коммунальных платежей

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Минстрой России вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проверит каждый факт завышения коммунальных платежей и превышения ограничения размера платы за коммунальные услуги. Об этом заявил глава министерства Михаил Мень.
Он отметил, что вскоре контроль работы управляющих компаний в сфере ЖКХ дополнительно ужесточат. В первую очередь речь идет об исключении посредников, сообщает пресс-служба ведомства.
Минстрой также предложил утвердить федеральную методику определения платы за обязательные жилищные услуги и ввести ограничения их роста. Собственники смогут преодолевать эти ограничения, но с повышенным кворумом и участием представителей муниципалитетов, добавил Мень. Сейчас же плата за жилищные услуги утверждается собственниками или используются ставки, утвержденные муниципалитетами.
Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил о необходимости ограничивающего регулирования жилищных платежей по аналогии с коммунальными. Он подчеркнул, что ввести ограничения нужно немедленно.
Глава государства пояснил, что в последние два года предельный рост тарифа в сфере ЖКХ обозначен в качестве четырех процентов. Однако этот показатель не выдерживается: он превышен более чем в два раза.
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