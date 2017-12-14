Эксперт оценил идею Путина отрезать управляющие компании от денежного потока

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Заявление президента России Владимира Путина, что управляющие компании в сфере ЖКХ надо отрезать от денежного потока, прокомментировал глава рабочей группы экспертного совета по развитию ЖКХ при правительстве России Алексей Макрушин.

По его словам, этот момент решат при переходе на прямые отношения между ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, передает RT.

Макрушин отметил, что в декабре в первом чтении приняли проект закона, в котором содержится норма, что если есть долги за два месяца, то ресурсоснабжающие организации имеют право расторгнуть договор с управляющей компанией и перейти на прямые отношения с собственниками квартир в домах.

"То есть если определенное количество долгов накоплено, то существует возможность перейти к системе прямых отношений, без посредничества управляющей компании", – пояснил Макрушин. Новая система поможет предупреждать задолженности, считает Алексей Макрушин.